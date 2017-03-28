Каждый пятый украинец считает зарплату госслужащего выше средней - опрос

"22% опрошенных уверены, что сейчас госслужащие получают высокую заработную плату, выше среднего уровня оплаты в стране", - говорится в результатах опроса.

Кроме того, 54% считают, что уровень зарплаты госслужащих средний, а 24% считают его низким.

Также, по мнению половины опрошенных, повышение уровня оплаты государственных служащих не повысит эффективность их работы. Так считает 54% респондентов.

Как сообщал УНН, А.Геращенко заявил, что зарплата министра в Украине должна быть около 100 тыс. грн.