Каждый пятый украинец считает зарплату госслужащего выше средней - опрос
Киев • УНН
КИЕВ. 28 марта. УНН. Более 22% украинцев считают, что заработная плата государственного служащего выше среднего уровня оплаты в стране. Об этом говорится в данных опроса "Мониторинга восприятия прогресса реформ", который проводит Kantar TNS по заказу Национального совета реформ, передает УНН.
"22% опрошенных уверены, что сейчас госслужащие получают высокую заработную плату, выше среднего уровня оплаты в стране", - говорится в результатах опроса.
Кроме того, 54% считают, что уровень зарплаты госслужащих средний, а 24% считают его низким.
Также, по мнению половины опрошенных, повышение уровня оплаты государственных служащих не повысит эффективность их работы. Так считает 54% респондентов.
Как сообщал УНН, А.Геращенко заявил, что зарплата министра в Украине должна быть около 100 тыс. грн.