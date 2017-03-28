Кожен п’ятий українець вважає зарплату держслужбовця вищою за середню — опитування

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Київ • УНН

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КИЇВ. 28 березня. УНН. Понад 22% українців вважають, що заробітна плата державного службовця вища за середній рівень оплати в країні. Про це йдеться в даних опитування “Моніторингу сприйняття прогресу реформ”, який проводить Kantar TNS на замовлення Національної ради реформ, передає УНН.

“22% опитаних впевнені, що зараз держслужбовці отримують високу заробітну плату, вищу за середній рівень оплати в країні”, — йдеться в результатах опитування.

Крім того, 54% вважають, що рівень зарплати держслужбовців середній, а 24% вважає його низьким.

Також, на думку половини опитаних підвищення рівня оплати державних службовців не підвищить ефективність їхньої роботи. Так вважає 54% респондентів.

Як повідомляв УНН, А.Геращенко заявив, що зарплата міністра в Україні повинна бути близько 100 тис. грн.

Українські Національні Новини

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