Кожен п’ятий українець вважає зарплату держслужбовця вищою за середню — опитування
Київ • УНН
КИЇВ. 28 березня. УНН. Понад 22% українців вважають, що заробітна плата державного службовця вища за середній рівень оплати в країні. Про це йдеться в даних опитування “Моніторингу сприйняття прогресу реформ”, який проводить Kantar TNS на замовлення Національної ради реформ, передає УНН.
“22% опитаних впевнені, що зараз держслужбовці отримують високу заробітну плату, вищу за середній рівень оплати в країні”, — йдеться в результатах опитування.
Крім того, 54% вважають, що рівень зарплати держслужбовців середній, а 24% вважає його низьким.
Також, на думку половини опитаних підвищення рівня оплати державних службовців не підвищить ефективність їхньої роботи. Так вважає 54% респондентів.
Як повідомляв УНН, А.Геращенко заявив, що зарплата міністра в Україні повинна бути близько 100 тис. грн.