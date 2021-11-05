Каждый будет иметь накопительный счет: Гетманцев объяснил концепцию пенсионной реформы 2-го уровня

$41.340.03
45.851.22
ukru
У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский
4 апреля, 18:51 • 20954 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

4 апреля, 18:32 • 42480 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 70824 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 222065 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 127443 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Эксклюзив
4 апреля, 06:27 • 395815 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление

4 апреля, 05:56 • 314603 просмотра

Как разнообразить Пасхальный стол: 5 десертов, которые стоит приготовить

3 апреля, 19:36 • 214472 просмотра

НАБУгейт. Адвокаты обвиняют НАБУ в прослушивании, НАБУ — в “сборе постановлений”: кто нарушил закон

Эксклюзив
3 апреля, 15:18 • 244614 просмотра

"Это не о давлении на аптеки, это о честных правилах игры для всех участников рынка": нардеп Кузьминых о новом регулировании фармрынка

Эксклюзив
3 апреля, 13:51 • 255370 просмотра

Цена на аренду квартир в Киеве превысила довоенный уровень: чего ждать дальше

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+10°
2м/с
60%
Популярные новости

Атака на Кривой Рог: в медучреждениях более 30 человек, самому маленькому раненому - три месяца

4 апреля, 17:54 • 11254 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 18937 просмотра

Удар по Кривому Рогу: россияне, предварительно, применили кассетную баллистическую ракету Искандер

4 апреля, 18:13 • 16141 просмотра

На Курщине никакого окружения Сил обороны нет, мы контролируем ситуацию – Зеленский

4 апреля, 18:40 • 9532 просмотра

Удар рф по Кривому Рогу: количество жертв возросло до 18, среди них – девятеро детей, 56 – ранены

22:16 • 9364 просмотра
публикации

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 136235 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 222066 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 395816 просмотра

Месяц, как запрещен маркетинг в фарм-отрасли: кто заработал на этом миллионы

4 апреля, 06:14 • 257162 просмотра

Как разнообразить Пасхальный стол: 5 десертов, которые стоит приготовить

4 апреля, 05:56 • 314605 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Марко Рубио

Эммануэль Макрон

Кир Стармер

Актуальные места

Украина

Кривой Рог

Соединенные Штаты

Великобритания

Европа

Реклама
УНН Lite

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

4 апреля, 19:44 • 6712 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 19108 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 48302 просмотра

Сериал "Рассказ служанки" получит продолжение: съемки начнутся в ближайшее время

4 апреля, 10:29 • 73476 просмотра

Полный черепов и других спецэффектов - первый взгляд на фильм "Хищник: Пустоши"

4 апреля, 10:08 • 58474 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Старлинк

Instagram

ТикТок

Туполев Ту-22М

Каждый будет иметь накопительный счет: Гетманцев объяснил концепцию пенсионной реформы 2-го уровня

Киев • УНН

 • 23075 просмотра

КИЕВ. 5 ноября. УНН. Председатель парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев объяснил, что концепция пенсионной реформы 2-го уровня заключается в том, что часть единого социального взноса, который уплачивается с зарплаты каждого гражданина, будет отчисляться в специальный государственный фонд. Поэтому каждый гражданин в возрасте до 55 лет, будет иметь свой накопительный счет. Об этом Гетманцев заявил во время общения в кулуарах Верховной Рады с журналистами, передает УНН.

Каждый будет иметь накопительный счет: Гетманцев объяснил концепцию пенсионной реформы 2-го уровня

Цитата

“Министр финансов представил нам на фракции (заседание депутатов фракции „Слуга народа“ — ред.) в понедельник концепцию пенсионной реформы 2-го уровня. Она заключается в том, что от единого социального взноса, который уплачивается с зарплаты каждого сегодня без увеличения ставки, часть этого единого социального взноса будет отчисляться в специальный фонд. Первый год — это 1%, второй год — это 1,5%, третий год — это 2%. В такой же сумме государство из бюджета датирует также на каждое лицо средства в этот фонд. Таким образом, каждый гражданин в возрасте до 55 лет получит свой счет, на котором накапливаются средства”, — заявил Гетманцев.

Детали

По его словам, счетами, на которых накапливаются средства, распоряжается государственное учреждение — специальный государственный фонд, который создается, и, соответственно, этот государственный фонд оперирует этими деньгами.

Гетманцев добавил, что предусмотрена возможность и гарантия относительно того, чтобы средства не обесценивались. Это осуществляется за счет механизма облигаций внутреннего государственного займа. Средства будут размещаться в облигации внутреннего государственного займа, и за счет этого они будут сохранять свою стоимость, добавляет председатель комитета.

“Мне бы очень хотелось, чтобы первое чтение закона о накопительную пенсии — ред.) было до конца года, и тогда мы бы смогли его ввести с 2023 года. Если это не удастся, то возможно это будет с 2024 года. Но переходный период не предвидится вообще. Потому что сама по себе система никоим образом не ущемляет ни бизнес, ни работника. С первого года действия этой реформы будут отчисляться средства. Если каждый человек узнает о своем счете, и сможет в режиме реального времени контролировать его состояние, то бесспорно, я думаю, это очень привлечет людей к этой программе, но все это осуществляется обязательно”, — добавил он.

Добавим

В правительстве ищут способы для запуска пенсионной реформы в 2023-2024 годах.

Однако, единого видения, как внедрять второй уровень пенсионной системы, пока нету.

Запланированная модель финансирования таких пенсий состоит из 1% от ЕСВ +1% из другого источника. Как к другому источнику в Минфине склоняются к прямой бюджетной программе.

Премьер Денис Шмыгаль также заявил, что начало пенсионной реформы будет происходить “за счет государства”.

При этом, по словам министра финансов Сергея Марченко, украинцам не стоит рассчитывать на пенсию, если она не будет включать накоплений в негосударственных пенсионных фондах (НПФ). Такая ситуация с пенсиями связана с темпами старения населения: количество работающего населения сокращается, а количество пенсионеров растет.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Экономикаполитика
Brent
$66.30
Bitcoin
$83,972.10
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,057.44
Ethereum
$1,815.60