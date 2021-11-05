Каждый будет иметь накопительный счет: Гетманцев объяснил концепцию пенсионной реформы 2-го уровня

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“Министр финансов представил нам на фракции (заседание депутатов фракции „Слуга народа“ — ред.) в понедельник концепцию пенсионной реформы 2-го уровня. Она заключается в том, что от единого социального взноса, который уплачивается с зарплаты каждого сегодня без увеличения ставки, часть этого единого социального взноса будет отчисляться в специальный фонд. Первый год — это 1%, второй год — это 1,5%, третий год — это 2%. В такой же сумме государство из бюджета датирует также на каждое лицо средства в этот фонд. Таким образом, каждый гражданин в возрасте до 55 лет получит свой счет, на котором накапливаются средства”, — заявил Гетманцев.

Детали

По его словам, счетами, на которых накапливаются средства, распоряжается государственное учреждение — специальный государственный фонд, который создается, и, соответственно, этот государственный фонд оперирует этими деньгами.

Гетманцев добавил, что предусмотрена возможность и гарантия относительно того, чтобы средства не обесценивались. Это осуществляется за счет механизма облигаций внутреннего государственного займа. Средства будут размещаться в облигации внутреннего государственного займа, и за счет этого они будут сохранять свою стоимость, добавляет председатель комитета.

“Мне бы очень хотелось, чтобы первое чтение закона о накопительную пенсии — ред.) было до конца года, и тогда мы бы смогли его ввести с 2023 года. Если это не удастся, то возможно это будет с 2024 года. Но переходный период не предвидится вообще. Потому что сама по себе система никоим образом не ущемляет ни бизнес, ни работника. С первого года действия этой реформы будут отчисляться средства. Если каждый человек узнает о своем счете, и сможет в режиме реального времени контролировать его состояние, то бесспорно, я думаю, это очень привлечет людей к этой программе, но все это осуществляется обязательно”, — добавил он.

Добавим

В правительстве ищут способы для запуска пенсионной реформы в 2023-2024 годах.

Однако, единого видения, как внедрять второй уровень пенсионной системы, пока нету.



Запланированная модель финансирования таких пенсий состоит из 1% от ЕСВ +1% из другого источника. Как к другому источнику в Минфине склоняются к прямой бюджетной программе.

Премьер Денис Шмыгаль также заявил, что начало пенсионной реформы будет происходить “за счет государства”.

При этом, по словам министра финансов Сергея Марченко, украинцам не стоит рассчитывать на пенсию, если она не будет включать накоплений в негосударственных пенсионных фондах (НПФ). Такая ситуация с пенсиями связана с темпами старения населения: количество работающего населения сокращается, а количество пенсионеров растет.