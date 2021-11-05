Кожен матиме накопичувальний рахунок: Гетманцев пояснив концепцію пенсійної реформи 2-го рівня

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“Міністр фінансів представив нам на фракції (засідання депутатів фракції „Слуга народу“, — ред) у понеділок концепцію пенсійної реформи 2-го рівня. Вона полягає в тому, що від єдиного соціального внеску, який сплачується з зарплати кожного сьогодні без збільшення ставки, частина цього єдиного соціального внеску буде відраховуватися до спеціального фонду. Перший рік — це 1%, другий рік — це 1,5%, третій рік — це 2%. В такій самій сумі держава з бюджету датує також на кожну особу кошти до цього фонду. Таким чином, кожен громадянин віком до 55 років отримає свій рахунок, на якому накопичуються кошти”, — заявив Гетманцев.

Деталі

За його словами, рахунками, на яких накопичуються кошти, розпоряджається державна установа — спеціальний державний фонд, який створюється, і, відповідно, цей державний фонд оперує цими грошима.

Гетманцев додав, що передбачена можливість і гарантія щодо того, щоби кошти не знецінювалися. Це здійснюється за рахунок механізму облігацій внутрішньої державної позики. Кошти будуть розміщуватися в облігації внутрішньо-державної позики, і за рахунок цього вони будуть зберігати свою вартість, додає голова комітету.

“Мені б дуже хотілося, щоб перше читання (закону про накопичувальну пенсію — ред.) було до кінця року, і тоді ми б змогли його запровадити з 2023 року. Якщо це не вдасться, то можливо це буде з 2024 року. Але перехідний період не передбачається взагалі. Бо сама по собі система жодним чином не ущемлює ані бізнес, ані працівника. З першого року дії цієї реформи будуть відраховуватися кошти. Якщо кожна людина взнає про свій рахунок, і зможе в режимі реального часу контролювати його стан, то безперечно, я думаю, це дуже залучить людей до цієї програми, але все це здійснюється обов’язково”, — додав він.

Додамо

В уряді шукають способи для запуску пенсійної реформи у 2023-2024 роках.

Однак, єдиного бачення, як впроваджувати другий рівень пенсійної системи, наразі немає.



Запланована модель фінансування таких пенсій складається з 1% від ЄСВ +1% з іншого джерела. Як до іншого джерела в Мінфіні схиляються до прямої бюджетної програми.

Прем’єр Денис Шмигаль також заявив, що початок пенсійної реформи відбуватиметься “за рахунок держави”.

При цьому, за словами міністра фінансів Сергія Марченка, українцям не варто розраховувати на пенсію, якщо вона не буде включати накопичень в недержавних пенсійних фондах (НПФ). Така ситуація з пенсіями пов’язана з темпами старіння населення: кількість працюючого населення скорочується, а кількість пенсіонерів зростає.