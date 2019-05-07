Каждый второй россиянин сетует на некачественные продукты - опрос

Сообщается, что чаще всего россияне сталкиваются с испорченными товарами при покупке продуктов питания (39%) и готовой еды (13%), а также браком при покупке одежды и обуви (17%).

"Выявление контрафактной продукции при покупке продуктов питания и готовой еды сравнительно редки (10% и 5% соответственно), тогда как в отношении одежды и обуви они составляют 16%", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что с приобретением некачественной алкогольной продукции при совершении покупок в течение полугодия сталкивался каждый пятый россиянин (22%).

Также, по данным исследования, высок уровень фальсифицированной продукции при покупке косметики и парфюмерии (14-15%), а также лекарственных препаратов (11%).

"Для всех этих категорий товаров контрафактная продукция встречается значительно чаще, чем некачественная", - говорится в сообщении.

В исследовании приняли участие граждане России старше 18 лет, являющиеся пользователями интернета. Было опрошено 1600 респондентов методом онлайн-опроса.

Напомним, как писал УНН, по оценкам экспертов, украинский рынок продуктов также переполнен некачественной продукцией.

К примеру, фальсификат сливочного масла у нас составляет около 60%, сгущенного молока – 60%, сыра - 75%.

По словам депутата Сергея Тригубенка, для фальсификата молочной продукции, как правило, используется пальмовое масло.

А показатели импорта этой продукции в Украину последние несколько лет растут рекордными темпами.

По мнение эксперта Алексея Дорошенка, в целом, в Украине поддельный каждый второй продукт.