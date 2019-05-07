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Кожен другий росіянин нарікає на неякісні продукти - опитування

Кожен другий росіянин нарікає на неякісні продукти - опитування

Київ • УНН

 • 9032 перегляди

КИЇВ. 7 травня. УНН. Кожен другий росіянин (50%) стикався з придбанням неякісної продукції при здійсненні покупок протягом півріччя. Про це свідчать дані опитування консалтингової компанії Deloitte, передає УНН.

Повідомляється, що найчастіше росіяни стикаються зі зіпсованими товарами при покупці продуктів харчування (39%) і готової їжі (13%), а також браком при покупці одягу і взуття (17%).

"Виявлення контрафактної продукції при покупці продуктів харчування і готової їжі порівняно рідкісні (10% і 5% відповідно), тоді як щодо одягу і взуття вони становлять 16%", - йдеться в повідомленні.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: За фальсифікат продукції в Україні не карають

Відзначається, що з придбанням неякісної алкогольної продукції при здійсненні покупок протягом півріччя стикався кожен п'ятий росіянин (22%).

Також, за даними дослідження, високий рівень фальсифікованої продукції при покупці косметики і парфумерії (14-15%), а також лікарських препаратів (11%).

"Для всіх цих категорій товарів контрафактна продукція зустрічається значно частіше, ніж неякісна", - йдеться в повідомленні.

У дослідженні взяли участь громадяни Росії старше 18 років, які є користувачами інтернету. Було опитано 1600 респондентів методом онлайн-опитування.

Нагадаємо, як писав УНН, за оцінками експертів, український ринок продуктів також переповнений неякісною продукцією.

Наприклад, фальсифікат вершкового масла у нас становить близько 60%, згущеного молока - 60%, сиру - 75%.

За словами депутата Сергія Тригубенка, для фальсифікату молочної продукції, як правило, використовується пальмова олія.

А показники імпорту цієї продукції в Україну останні кілька років ростуть рекордними темпами.

За думку експерта Олексія Дорошенка, в цілому, в Україні підроблено кожен другий продукт.

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