Кожен другий росіянин нарікає на неякісні продукти - опитування

Повідомляється, що найчастіше росіяни стикаються зі зіпсованими товарами при покупці продуктів харчування (39%) і готової їжі (13%), а також браком при покупці одягу і взуття (17%).

"Виявлення контрафактної продукції при покупці продуктів харчування і готової їжі порівняно рідкісні (10% і 5% відповідно), тоді як щодо одягу і взуття вони становлять 16%", - йдеться в повідомленні.

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Відзначається, що з придбанням неякісної алкогольної продукції при здійсненні покупок протягом півріччя стикався кожен п'ятий росіянин (22%).

Також, за даними дослідження, високий рівень фальсифікованої продукції при покупці косметики і парфумерії (14-15%), а також лікарських препаратів (11%).

"Для всіх цих категорій товарів контрафактна продукція зустрічається значно частіше, ніж неякісна", - йдеться в повідомленні.

У дослідженні взяли участь громадяни Росії старше 18 років, які є користувачами інтернету. Було опитано 1600 респондентів методом онлайн-опитування.

Нагадаємо, як писав УНН, за оцінками експертів, український ринок продуктів також переповнений неякісною продукцією.

Наприклад, фальсифікат вершкового масла у нас становить близько 60%, згущеного молока - 60%, сиру - 75%.

За словами депутата Сергія Тригубенка, для фальсифікату молочної продукції, як правило, використовується пальмова олія.

А показники імпорту цієї продукції в Україну останні кілька років ростуть рекордними темпами.

За думку експерта Олексія Дорошенка, в цілому, в Україні підроблено кожен другий продукт.