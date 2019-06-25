Каждый четвертый украинский подросток пережил состояние опьянения - опрос
Киев • УНН
КИЕВ. 25 июня. УНН. По крайней мере один раз в течение жизни 23,3% учащихся в возрасте 10-17 лет были пьяными. Такие данные исследования обнародовал Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ), передает УНН.
Также сообщается, что в возрасте 10 лет этот показатель составляет 6,4%, в возрасте 17 лет - 48%.
О том, что переживали состояние опьянения от одного до трех раз в течение жизни, сообщили 34,9% 17-летних учеников, 34,3% 16-летних и 25,6% 15-летних учеников.
"В 10 лет до трех раз состояние опьянения в течение жизни отметили 5,3% респондентов", - говорится в результатах исследования.
Социологический опрос был проведен Украинским институтом социальных исследований имени Александра Яременко совместно с ЮНИСЕФ в 2018 году в 287 учебных заведениях, где были опрошены более 13 тыс. респондентов.
Опрос охватил учеников 5-11-х классов учреждений общего среднего образования; 1-го, 2-го курсов учреждений профессионально-технического образования (УПТО) и студентов учреждений профессионального предвысшего образования (УППО) (на базе 9-летнего образования), которые представляют учащихся детей и молодежь 10-17 лет.
Как сообщал УНН, по данным ESPAD, каждый пятый украинский подросток употребляет алкоголь у себя дома, а каждый 10-й - выкурил свою первую сигарету в 14 лет.
С целью защитить украинскую молодежь от доступных алкоголя и табака, депутаты внесли в парламент законопроект №9065.
Документ, среди прочего, предусматривает уголовную ответственность за вовлечение несовершеннолетних в пьянство предлагает запретить продажу алкоголя и сигарет возле школьных учреждений.
Инициатором проекта ЗУ выступил депутат Андрей Павелко, который призвал своих коллег по парламенту поддержать усиление ответственности за продажу сигарет и алкоголя детям.