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Каждый четвертый украинский подросток пережил состояние опьянения - опрос

Киев • УНН

 • 12402 просмотра

КИЕВ. 25 июня. УНН. По крайней мере один раз в течение жизни 23,3% учащихся в возрасте 10-17 лет были пьяными. Такие данные исследования обнародовал Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ), передает УНН.

Каждый четвертый украинский подросток пережил состояние опьянения - опрос

Также сообщается, что в возрасте 10 лет этот показатель составляет 6,4%, в возрасте 17 лет - 48%.

О том, что переживали состояние опьянения от одного до трех раз в течение жизни, сообщили 34,9% 17-летних учеников, 34,3% 16-летних и 25,6% 15-летних учеников.

"В 10 лет до трех раз состояние опьянения в течение жизни отметили 5,3% респондентов", - говорится в результатах исследования.

Социологический опрос был проведен Украинским институтом социальных исследований имени Александра Яременко совместно с ЮНИСЕФ в 2018 году в 287 учебных заведениях, где были опрошены более 13 тыс. респондентов.

Опрос охватил учеников 5-11-х классов учреждений общего среднего образования; 1-го, 2-го курсов учреждений профессионально-технического образования (УПТО) и студентов учреждений профессионального предвысшего образования (УППО) (на базе 9-летнего образования), которые представляют учащихся детей и молодежь 10-17 лет.

Как сообщал УНН, по данным ESPAD, каждый пятый украинский подросток употребляет алкоголь у себя дома, а каждый 10-й - выкурил свою первую сигарету в 14 лет.

С целью защитить украинскую молодежь от доступных алкоголя и табака, депутаты внесли в парламент законопроект №9065.

Документ, среди прочего, предусматривает уголовную ответственность за вовлечение несовершеннолетних в пьянство предлагает запретить продажу алкоголя и сигарет возле школьных учреждений.

Инициатором проекта ЗУ выступил депутат Андрей Павелко, который призвал своих коллег по парламенту поддержать усиление ответственности за продажу сигарет и алкоголя детям.

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