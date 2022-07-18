Готовьтесь к всплеску коронавируса летом - еврокомиссар по здравоохранению
Киев • УНН
КИЕВ. 18 июля. УНН. Комиссар ЕС по здравоохранению Стелла Кириакидес призвала использовать лето, чтобы подготовиться к новой волне коронавирусной инфекции осенью и зимой. Об этом УНН пишет со ссылкой на dpa.
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«Учитывая возможное ухудшение эпидемиологической ситуации, крайне важно, чтобы мы все сохраняли повышенную бдительность», — сказала Кириакидес 27 министрам здравоохранения блока в понедельник.
«Летние месяцы необходимо использовать для принятия необходимых мер в области здравоохранения, которые проведут нас через следующую фазу пандемии осенью и зимой», — добавила она.
Детали
По ее словам, несмотря на рост количества случаев, необходимо продолжать усилия по сдерживанию пандемии. Она отметила, что новая волна характеризовалась увеличением показателей тяжелых заболеваний и госпитализаций.
Кириакидес призвала активизировать усилия по первичной вакцинации и ревакцинации, подготовке будущих кампаний вакцинации на основе вакцин против вариантов Омикрон, а также круглогодичного наблюдения и тестирования.
По ее словам, органы здравоохранения должны обеспечить достаточные запасы медицинских контрмер и подготовить план действий в чрезвычайных ситуациях для безопасного возвращения на работу и в школу после летних каникул.
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