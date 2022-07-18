Готуйтеся до сплеску коронавірусу літом - єврокомісар з охорони здоров'я

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«Зважаючи на можливе погіршення епідеміологічної ситуації, вкрай важливо, щоб ми всі зберігали підвищену пильність», — сказала Кіріакідес 27 міністрам охорони здоров'я блоку в понеділок.

«Літні місяці необхідно використовувати для вжиття необхідних заходів у галузі охорони здоров'я, які проведуть нас через наступну фазу пандемії восени та взимку», — додала вона.

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За її словами, незважаючи на зростання кількості випадків, необхідно продовжувати зусилля щодо стримування пандемії. Вона зазначила, що нова хвиля характеризувалася збільшенням показників тяжких захворювань та госпіталізацій.

Кіріакідес закликала активізувати зусилля щодо первинної вакцинації та ревакцинації, підготовки майбутніх кампаній вакцинації на основі вакцин проти варіантів Омікрон, а також цілорічного спостереження та тестування.

За її словами, органи охорони здоров'я мають забезпечити достатні запаси медичних контрзаходів та підготувати план дій у надзвичайних ситуаціях для безпечного повернення на роботу та до школи після літніх канікул.

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