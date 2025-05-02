Коваленко: россияне все чаще вербуют украинских подростков для совершения терактов
Киев • УНН
Россия вербует подростков для терактов с последующей ликвидацией, заявил Коваленко из СНБО. В Харькове будут судить 15-летнюю девушку за подрыв взрывчатки.
россияне пытаются вербовать подростков для совершения терактов с их последующей ликвидацией путем подрыва. Об этом рассказал руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко, сообщает УНН.
Детали
По его словам, наиболее важным является процесс таргетирования разъяснительного контента на эти категории, поскольку чаще всего подростки "вообще не живут в традиционном новостном инфопространстве".
И здесь очень помогают учителя, вообще считаю, что на школе сегодня колоссальная работа и ответственность не только в плане обучения, но и предупреждения
Он также отметил важность роли "медийных, популярных учителей, с активными соцсетями".
Напомним
В Харькове перед судом предстанет 15-летняя девушка, заложившая взрывчатку у центрального входа в отдел полиции в Слободском районе. Устанавливаются непосредственные кураторы из рф, причастные к организации и координации этого акта террора.
российские спецслужбы готовят 9 мая показательные теракты в городах рф, в которых обвинят Украину - InformNapalm 02.05.25, 09:58 • 2696 просмотров