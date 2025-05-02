Коваленко: россияне все чаще вербуют украинских подростков для совершения терактов

$41.590.12
47.080.09
ukenru
Зеленский приказал ускорить создание украинской баллистики
18:22 • 7650 просмотра

Зеленский приказал ускорить создание украинской баллистики

18:05 • 14498 просмотра

Кабмин зарегистрировал в Раде законопроект, необходимый для реализации минерального соглашения с США: что он предусматривает

17:00 • 18117 просмотра

Пять мини-сериалов, от которых невозможно оторваться: что посмотреть на выходных

Эксклюзив
2 мая, 11:48 • 34968 просмотра

Компенсация за разрушенное или поврежденное жилье: кто имеет право, какие документы нужны и как получить выплату

Эксклюзив
2 мая, 10:55 • 56147 просмотра

Контрабанда на рынке электроники: эксперт объяснил, почему ключевая проблема - в логистике

Эксклюзив
2 мая, 10:48 • 70431 просмотра

Когда земля больше не кормит: что ждет государственные агропредприятия после отчуждения ресурсов

2 мая, 08:28 • 43988 просмотра

В ВР назвали дату ратификации соглашения Украины и США об ископаемых

2 мая, 05:30 • 51394 просмотра

ЕС готовит 17-й пакет санкций против россии, путин является единственным препятствием миру - французский министр

Эксклюзив
1 мая, 14:27 • 80153 просмотра

"Серый" импорт электроники уничтожает легальный бизнес - адвокат о схемах на рынке

1 мая, 12:24 • 147882 просмотра

Арестович, Олешко и Бондаренко: Зеленский ввел в действие новые санкции СНБО

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Погода
+10°
1.4м/с
45%
751 мм
Популярные новости

Джереми Реннер рассказал, что ему предложили половину зарплаты за второй сезон "Соколиного Глаза"

2 мая, 12:04 • 21015 просмотра

Выпуск GTA VI отложен до мая 2026 года

2 мая, 13:46 • 18839 просмотра

Сорта растений от украинских ученых получают признание в ЕС: новые возможности для аграрного экспорта

14:18 • 51357 просмотра

Заявления есть, а доверия нет. Почему бизнес не идет на конкурсы АРМА, несмотря на меморандумы Думы

14:35 • 41895 просмотра

Кенсингтонский дворец поделился новым портретом принцессы Шарлотты к ее 10-летию

14:45 • 13541 просмотра
публикации

Заявления есть, а доверия нет. Почему бизнес не идет на конкурсы АРМА, несмотря на меморандумы Думы

14:35 • 41941 просмотра

Сорта растений от украинских ученых получают признание в ЕС: новые возможности для аграрного экспорта

14:18 • 51404 просмотра

Когда земля больше не кормит: что ждет государственные агропредприятия после отчуждения ресурсов
Эксклюзив

2 мая, 10:48 • 70431 просмотра

Топ ошибок во время шопинга: как избежать лишних расходов

2 мая, 06:22 • 62866 просмотра

Майский шашлык: 5 простых рецептов для идеального отдыха на природе

1 мая, 13:44 • 141156 просмотра
Реклама
Продаж Lexus LC 2019
Актуальные люди

Дональд Трамп

Марко Рубио

Иван Федоров

Джо Байден

Джей Ди Вэнс

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Запорожье

Крым

Китай

Реклама
УНН Lite

Эволюция стиля Дженнифер Лопес на Met Gala: от дебюта до потрясающих образов

18:47 • 3946 просмотра

Пять мини-сериалов, от которых невозможно оторваться: что посмотреть на выходных

17:00 • 18117 просмотра

Кенсингтонский дворец поделился новым портретом принцессы Шарлотты к ее 10-летию

14:45 • 13592 просмотра

Выпуск GTA VI отложен до мая 2026 года

2 мая, 13:46 • 18896 просмотра

Джереми Реннер рассказал, что ему предложили половину зарплаты за второй сезон "Соколиного Глаза"

2 мая, 12:04 • 21066 просмотра
Актуальное

Шахед-136

FAB-250

Фокс Ньюс

Хранитель

Truth Social

Коваленко: россияне все чаще вербуют украинских подростков для совершения терактов

Киев • УНН

 • 314 просмотра

Россия вербует подростков для терактов с последующей ликвидацией, заявил Коваленко из СНБО. В Харькове будут судить 15-летнюю девушку за подрыв взрывчатки.

Коваленко: россияне все чаще вербуют украинских подростков для совершения терактов

россияне пытаются вербовать подростков для совершения терактов с их последующей ликвидацией путем подрыва. Об этом рассказал руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко, сообщает УНН.

Детали

По его словам, наиболее важным является процесс таргетирования разъяснительного контента на эти категории, поскольку чаще всего подростки "вообще не живут в традиционном новостном инфопространстве".

И здесь очень помогают учителя, вообще считаю, что на школе сегодня колоссальная работа и ответственность не только в плане обучения, но и предупреждения

- отметил Коваленко.

Он также отметил важность роли "медийных, популярных учителей, с активными соцсетями".

Напомним

В Харькове перед судом предстанет 15-летняя девушка, заложившая взрывчатку у центрального входа в отдел полиции в Слободском районе. Устанавливаются непосредственные кураторы из рф, причастные к организации и координации этого акта террора.

российские спецслужбы готовят 9 мая показательные теракты в городах рф, в которых обвинят Украину - InformNapalm 02.05.25, 09:58 • 2696 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Вадим Хлюдзинский

Криминал и ЧП
Brent
$61.56
Bitcoin
$96,953.70
S&P 500
$5,687.46
Tesla
$290.87
Газ TTF
$33.08
Золото
$3,241.25
Ethereum
$1,839.73