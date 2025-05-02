Коваленко: россияне все чаще вербуют украинских подростков для совершения терактов

россияне пытаются вербовать подростков для совершения терактов с их последующей ликвидацией путем подрыва. Об этом рассказал руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко, сообщает УНН.

По его словам, наиболее важным является процесс таргетирования разъяснительного контента на эти категории, поскольку чаще всего подростки "вообще не живут в традиционном новостном инфопространстве".

И здесь очень помогают учителя, вообще считаю, что на школе сегодня колоссальная работа и ответственность не только в плане обучения, но и предупреждения