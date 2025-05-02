Коваленко: росіяни дедалі частіше вербують українських підлітків для здійснення терактів

росіяни намагаються вербувати підлітків для здійснення терактів з їх подальшою ліквідацією шляхом підриву. Про це розповів керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко, повідомляє УНН.

Деталі

За його словами, найбільш важливим є процес таргетування роз’яснювального контенту на ці категорії, оскільки частіше за все підлітки "взагалі не живуть в традиційному новинному інфопросторі".

І тут дуже допомагають вчителі, взагалі вважаю, що на школі сьогодні колосальна робота та відповідальність не тільки в плані навчання, але і попередження - зазначив Коваленко.

Він також наголосив на важливості ролі "медійних, популярних вчителів, з активними соцмережами".

Нагадаємо

У Харкова перед судом постане 15 річна дівчина, яка заклала вибухівку біля центрального входу до відділу поліції у Слобідському районі. Встановлюються безпосередні куратори з рф, причетні до організації та координації цього акту терору.

російські спецслужби готують 9 травня показові теракти в містах рф, в яких звинуватять Україну - InformNapalm