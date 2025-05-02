Коваленко: росіяни дедалі частіше вербують українських підлітків для здійснення терактів
Київ • УНН
Росія вербує підлітків для терактів з подальшою ліквідацією, заявив Коваленко з РНБО. У Харкові судитимуть 15-річну дівчину за підрив вибухівки.
росіяни намагаються вербувати підлітків для здійснення терактів з їх подальшою ліквідацією шляхом підриву. Про це розповів керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко, повідомляє УНН.
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За його словами, найбільш важливим є процес таргетування роз’яснювального контенту на ці категорії, оскільки частіше за все підлітки "взагалі не живуть в традиційному новинному інфопросторі".
І тут дуже допомагають вчителі, взагалі вважаю, що на школі сьогодні колосальна робота та відповідальність не тільки в плані навчання, але і попередження
Він також наголосив на важливості ролі "медійних, популярних вчителів, з активними соцмережами".
Нагадаємо
У Харкова перед судом постане 15 річна дівчина, яка заклала вибухівку біля центрального входу до відділу поліції у Слобідському районі. Встановлюються безпосередні куратори з рф, причетні до організації та координації цього акту терору.
російські спецслужби готують 9 травня показові теракти в містах рф, в яких звинуватять Україну - InformNapalm 02.05.25, 09:58 • 2706 переглядiв