Косюк завтра в Николаеве представит новый бизнес
Киев • УНН
КИЕВ. 30 июля. УНН. Владелец агрохолдинга МХП Юрий Косюк в эту пятницу откроет в Николаеве еще один "Мясомаркет", сообщает УНН со ссылкой на Facebook-страницу бизнесмена.
Это будет третий магазин нового формата от МХП. Первые два уже работают в Ковеле и Сумах.
"Главной особенностью "Мясомаркетов" станут "мясные сомелье"- эксперты, которые с радостью помогут покупателям с выбором и дадут советы по приготовлению блюд из птицы и других видов мяса", - рассказывает Косюк.
МХП анонсирует грандиозные планы по открытию новых форматов магазинов и в других регионах страны. Каждый из 50 магазинов, которые компания планирует открыть до конца года, будет иметь свои особенности, которые будут нести в себе настроения отдельного региона и отвечать запросам местного потребителя.
По словам Косюка, новый формат бизнеса компания развивает по системе франчайзинга. Вскоре магазины откроются также в Кропивницком, Черкассах, Киеве, Одессе, Львове, Староконстантинове, Тернополе, Славянске, Полтаве, Запорожье и других городах.