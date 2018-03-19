Костюк установила персональный рекорд в рейтинге WTA
Киев • УНН
КИЕВ. 19 марта. УНН. Пятнадцатилетняя киевлянка Марта Костюк сделала значительный прорыв в обновленной версии рейтинга WTA, сообщает УНН со ссылкой на WTA.
15-летняя киевлянка Костюк установила новый личный рекорд и занимает на этой неделе 152-ю позицию. Украинка добавила сразу 33 ступеньки по сравнению с прошлым показателем и получила звание пятой ракетки Украины.
Первая ракетка Украины Элина Свитолина сохранила четвертую позицию. Леся Цуренко занимает на этой неделе 41-е место (1), Екатерина Козлова - 63 (1), Екатерина Бондаренко - 73-е (1).
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Отметим, что обновила личный рекорд и 17-летняя Даяна Ястремская - 163-е место (на одну ступеньку выше, чем ее предыдущий лучший результат в мировой классификации).
Кроме того добавим, в сезонном рейтинге Свитолина занимает 4-ю строчку, Цуренко 19-я, а Костюк 43-я.