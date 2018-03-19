Костюк встановила персональний рекорд в рейтингу WTA
Київ • УНН
КИЇВ. 19 березня. УНН. П'ятнадцятирічна киянка Марта Костюк зробила значний прорив в оновленій версії рейтингу WTA, інформує УНН з посиланням на WTA.
15-річна киянка Костюк встановила новий особистий рекорд і посідає цього тижня 152-у позицію. Українка додала відразу 33 сходинки порівняно з минулим показником та одержала звання п'ятої ракетки України.
Перша ракетка України Еліна Світоліна зберегла четверту позицію. Леся Цуренко посідає на цьому тижні 41-е місце (-1), Катерина Козлова - 63 (-1), Катерина Бондаренко - 73-е (+1).
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Відзначимо, що оновила особистий рекорд і 17-річна Даяна Ястремська - 163-е місце (на одну сходинку вище, ніж її колишній кращий результат у світовій класифікації).
Окрім того додамо, в сезонному рейтингу Світоліна посідає 4-й рядок, Цуренко 19-й, а Костюк 43-й.