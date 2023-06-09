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Костин провел разговор с Министром юстиции Хорватии: обсудили ответственность за военные преступления и замораживание активов рф

Киев • УНН

 • 239803 просмотра

КИЕВ. 9 июня. УНН. Генеральный прокурор Андрей Костин провел онлайн встречу с Министром юстиции и управления Хорватии Иваном Маленицею. Стороны, в частности, обсудили замораживание российских активов и обеспечение ответственности за военные преступления. Об этом пишет УНН со ссылкой на Офис Генерального прокурора Украины.

Костин провел разговор с Министром юстиции Хорватии: обсудили ответственность за военные преступления и замораживание активов рф

Детали

Так, Андрей Костин поблагодарил хорватского коллегу за готовность делиться знаниями и опытом в вопросах обеспечения ответственности за военные преступления.

"Искренне благодарен хорватским коллегам за готовность делиться знаниями и опытом в вопросах обеспечения ответственности за военные преступления. В частности, за организацию семинара по вопросам расследования и судебного преследования таких преступлений, который должен состояться в Загребе. Говорили об этом с Министром юстиции Иваном Маленицей", - отметил Костин.

Кроме того, стороны обсудили и работу в сфере розыска и замораживания активов, связанных с финансированием российской агрессии.

"Еще одно важное направление, над которым работаем, — усиление сотрудничества в сфере розыска и замораживания активов, связанных с финансированием российской агрессии. Ведь каждый шаг, направленный на то, чтобы лишить агрессора ресурсов для ведения войны, является вкладом в нашу общую победу", - подчеркнул Генпрокурор Украины.

Напомним

Генеральный прокурор Андрей Костин встретился с Послом Китайской Народной Республики. Генпрокурор проинформировал посла о расследовании военных преступлений, таких как подрыв россиянами плотины Каховской ГЭС.

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