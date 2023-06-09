Костін провів розмову з Міністром юстиції Хорватії: обговорили відповідальність за воєнні злочини та заморожування активів рф
Київ • УНН
КИЇВ. 9 червня. УНН. Генеральний прокурор Андрій Костін провів онлайн зустріч з Міністром юстиції і управління Хорватії Іваном Маленицею. Сторони, зокрема, обговорили заморожування російських активів та забезпечення відповідальності за воєнні злочини. Про це пише УНН з посиланням на Офіс Генерального прокурора України.
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Так, Андрій Костін подякував хорватському колезі за готовність ділитися знаннями та досвідом у питаннях забезпечення відповідальності за воєнні злочини.
"Щиро вдячний хорватським колегам за готовність ділитися знаннями та досвідом у питаннях забезпечення відповідальності за воєнні злочини. Зокрема, за організацію семінару з питань розслідування та судового переслідування таких злочинів, що має відбутися у Загребі. Говорили про це з Міністром юстиції Іваном Маленицею", - зазначив Костін.
Крім того, сторони обговорили й роботу у сфері розшуку та заморожування активів, пов'язаних з фінансуванням російської агресії.
"Ще один важливий напрям, над яким працюємо, — посилення співпраці у сфері розшуку та заморожування активів, пов'язаних з фінансуванням російської агресії. Адже кожний крок, спрямований на те, щоб позбавити агресора ресурсів для ведення війни, є внеском у нашу спільну перемогу", - наголосив Генпрокурор України.
Нагадаємо
Генеральний прокурор Андрій Костін зустрівся з Послом Китайської Народної Республіки. Генпрокурор поінформував посла про розслідування воєнних злочинів, таких як підрив росіянами греблі Каховської ГЕС.