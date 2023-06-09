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Костін провів розмову з Міністром юстиції Хорватії: обговорили відповідальність за воєнні злочини та заморожування активів рф

Київ • УНН

 • 239803 перегляди

КИЇВ. 9 червня. УНН. Генеральний прокурор Андрій Костін провів онлайн зустріч з Міністром юстиції і управління Хорватії Іваном Маленицею. Сторони, зокрема, обговорили заморожування російських активів та забезпечення відповідальності за воєнні злочини. Про це пише УНН з посиланням на Офіс Генерального прокурора України.

Костін провів розмову з Міністром юстиції Хорватії: обговорили відповідальність за воєнні злочини та заморожування активів рф

Деталі

Так, Андрій Костін подякував хорватському колезі за готовність ділитися знаннями та досвідом у питаннях забезпечення відповідальності за воєнні злочини.

"Щиро вдячний хорватським колегам за готовність ділитися знаннями та досвідом у питаннях забезпечення відповідальності за воєнні злочини. Зокрема, за організацію семінару з питань розслідування та судового переслідування таких злочинів, що має відбутися у Загребі. Говорили про це з Міністром юстиції Іваном Маленицею", - зазначив Костін.

Крім того, сторони обговорили й роботу у сфері розшуку та заморожування активів, пов'язаних з фінансуванням російської агресії.

"Ще один важливий напрям, над яким працюємо, — посилення співпраці у сфері розшуку та заморожування активів, пов'язаних з фінансуванням російської агресії. Адже кожний крок, спрямований на те, щоб позбавити агресора ресурсів для ведення війни, є внеском у нашу спільну перемогу", - наголосив Генпрокурор України.

Нагадаємо

Генеральний прокурор Андрій Костін зустрівся з Послом Китайської Народної Республіки. Генпрокурор поінформував посла про розслідування воєнних злочинів, таких як підрив росіянами греблі Каховської ГЕС.

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