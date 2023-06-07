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Костін розповів послу КНР про розслідування підриву росіянами Каховської ГЕС

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 червня. УНН. Генеральний прокурор Андрій Костін зустрівся з Послом Китайської Народної Республіки. Генпрокурор поінформував посла про розслідування воєнних злочинів, таких як підрив росіянами греблі Каховської ГЕС. Про це УНН повідомляє з посиланням на ОГП.

Костін розповів послу КНР про розслідування підриву росіянами Каховської ГЕС

Цитата

«Генеральний прокурор Андрій Костін провів зустріч з Надзвичайним та Повноважним Послом Китайської Народної Республіки в Україні Фань Сяньжуном», - йдеться в повідомленні.

Генпрокурор подякував за підтримку суверенітету та територіальної цілісності України з боку КНР.

Костін поінформував пана Посла про роботу Офісу Генерального прокурора. Зокрема, про розслідування воєнних злочинів, таких як підрив греблі Каховської ГЕС.

«Україна розпочала провадження щодо цього злочину, кваліфікувавши його як порушення законів і звичаїв війни та екоцид. Адже він спричинив тяжку довготривалу шкоду людям та довкіллю, – зазначив Генпрокурор.

Повідомляється, що наслідки є катастрофічними. Постраждали понад 40 000 людей. Зруйновано будинки та інфраструктуру, землі стали непридатними для сільського господарства, порушено водопостачання у низці регіонів – як підконтрольних Україні, так і на територіях, тимчасово окупованих росією.

«Це кричуще порушення прав людини та міжнародного права вимагає скоординованої реакції міжнародної спільноти. Усі винні повинні понести відповідальність, – констатував Костін.

Доповнення

6 червня Генеральний прокурор Андрій Костін поінформував Прокурора Міжнародного кримінального суду Каріма Хана про підрив дамби Каховської ГЕС російськими окупаційними військами.

В Офісі Генпрокурора повідомили, що наразі офіційної відповіді від МКС поки що немає, йде діалог.

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