Костин рассказал послу КНР о расследовании подрыва россиянами Каховской ГЭС

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«Генеральный прокурор Андрей Костин провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Китайской Народной Республики в Украине Фань Сяньжуном», - говорится в сообщении.

Генпрокурор поблагодарил за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины со стороны КНР.

Костин проинформировал господина Посла о работе Офиса Генерального прокурора. В частности, о расследовании военных преступлений, таких как подрыв плотины Каховской ГЭС.

«Украина начала производство по этому преступлению, квалифицировав его как нарушение законов и обычаев войны и экоцид. Ведь оно повлекло тяжкий долговременный вред людям и окружающей среде, – отметил Генпрокурор.

Сообщается, что последствия являются катастрофическими. Пострадали более 40 000 человек. Разрушены дома и инфраструктура, земли стали непригодными для сельского хозяйства, нарушено водоснабжение в ряде регионов – как подконтрольных Украине, так и на территориях, временно оккупированных Россией.

«Это вопиющее нарушение прав человека и международного права требует скоординированной реакции международного сообщества. Все виновные должны понести ответственность, – констатировал Костин.

Дополнение

6 июня Генеральный прокурор Андрей Костин проинформировал Прокурора Международного уголовного суда Карима Хана о подрыве дамбы Каховской ГЭС российскими оккупационными войсками.

В Офисе Генпрокурора сообщили, что пока официального ответа от МУС пока нет, идет диалог.