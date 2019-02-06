Косово заявило о готовности отдать Сербии часть территории
Киев • УНН
КИЕВ. 6 февраля. УНН. Лидер Косово Хашим Тачи признал, что Косово готово предоставить Сербии часть территории в качестве цены за достижение окончательного мирного соглашения между сторонами. Об этом Тачи заявил на cовете по международным отношениям в Вашингтоне, передаёт УНН со ссылкой на Gazeta Express.
"Одним из пунктов (соглашения – ред.) будет демаркация границы между Косово и Сербией", - сказал Тачи, добавив, что "это возможность исправить границу на севере Косово и на юге Сербии".
"Если небольшая коррекция границы является ценой для окончательного мирного соглашения, то это должно быть приемлемым", - сказал он.
В то же время лидер Косово отметил, что передача Сербии таких стратегических точек, как водохранилище Газиводе, город Косовска-Митровица, промышленный комплекс "Трепча", является "не подлежащей обсуждению".
Он подчеркнул, что основной целью мирного соглашения с Сербией является вступление Косово в ООН и приобретение статуса союзника ЕС и НАТО.
Как сообщал УНН, еще в ноябре прошлого года советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил о готовности Косово заключить соглашение с Сербией.
Правда, после этого парламент Косово поддержал законопроекты относительно создания армии, в ответ на что Сербия направила запрос на созыв экстренного заседания СБ ООН.
Отметим, в 2008 году Косово объявило о своей независимости, государство признало большинство стран Евросоюза. Но, согласно Конституции Сербии, республика все еще является частью страны.