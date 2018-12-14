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Сербия просит созвать экстренное заседание СБ ООН из-за создания армии Косово

Киев • УНН

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КИЕВ. 15 декабря. УНН. Сербия направила запрос на созыв экстренного заседания Совета Безопасности ООН в связи с решением приштинского парламента создать армию Косово. Об этом заявил в пятницу президент Сербии Александар Вучич в обращении к народу, сообщает УНН.

Сербия просит созвать экстренное заседание СБ ООН из-за создания армии Косово

“Я вас спрашиваю, на основании какой статьи вашей конституции вы создали армию? Нет такой статьи. Все, что сделано, противоречит международному праву и собственной конституции так называемого Косова. Поэтому Сербия направила запрос на проведение заседания СБ ООН, я с удовольствием приму участие в этом заседании”, — сказал он.

США, Великобритания и Германия стоят за всеми действиями Косово, считает Вучич. “Сербия хотела мира, вложила огромные усилия в мир и стабильность в регионе, поэтому мы подписали в 2013 году Брюссельские соглашения, зная, насколько они сложны. Мы продолжили диалог и хотели компромисса, из-за этого я был целью общественной критики. Но албанцы с самого начала не хотели компромисса. За всем, что они делали, стоят США, Великобритания и Германия, мы этим разочарованы, но для нас это не новость”, — заявил президент.

Вучич пообещал защитить сербов в Косово в случае агрессии вооруженных сил Приштины. “Мы не позволим напасть на сербов. Если на вас нападут, у нас найдутся силы вас защитить. Сербия не отречется от своего народа, флага, достоинства, гордости”, — заявил Вучич, пообещав, что Белград “не позволит, чтобы косовские солдаты проникали на север Косово, вопреки существующим соглашениям”.

Сербский лидер заявил, что ждет от Приштины отмены пошлин на сербские товары и отмены решения о создании армии. “Рано или поздно они поймут, что это надо сделать. Мы же будем и далее вести переговоры о сохранении мира после отмены этих решений”, — подчеркнул он.

По его словам, Запад руководит действиями Приштины как во введении 100%-ных торговых пошлин на сербские товары, так и в вопросе создания собственной армии.

Вучич поблагодарил Россию и Китай за поддержку в ситуации вокруг создания в Косове армии. “Хочу сказать спасибо всем, кто действовал рационально и разумно. Благодарю наших друзей в Москве и Пекине, я получил сообщение от руководства России непосредственно перед конференцией, я очень благодарен нашим русским друзьям за это сообщение. Я также разговаривал сегодня с китайским послом Ли Манчаном. Хочу поблагодарить кипрского президента Анастасиадиса, все страны ЕС, которые не признали независимость Косова, хочу поблагодарить Венгрию за ее реакцию и генсека НАТО”, — сказал сербский лидер, отметив, что решения Приштины стали “катастрофическими ошибками”.

“Сербии некуда больше отступать. Мы будем бороться за мир. Но не думайте, что мы примем и вместе с вами будем сладострастно наслаждаться собственным уничтожением. Мы, сербы, численно маленький народ, но мы велики духом”, — заявил президент.

Напоминаем, парламент Косово поддержал законопроекты о создании армии. Еще в октябре СМИ узнали о планах Косово вложить в вооружение армии 300 млн евро.

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