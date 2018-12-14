У Косово схвалили створення армії
Київ • УНН
КИЇВ. 14 грудня. УНН. Парламент Косово підтримав законопроекти щодо створення армії. Про це повідомляє УНН з посиланням на DW.
Парламентарі в Косово в п'ятницю одноголосно проголосували за низку законів, які дозволяють створити армію, хоч опозиційні сербські політики і бойкотували голосування на знак протесту.
Нове законодавство дозволить створити нове міністерство оборони і передбачає подвоєння чисельності його нинішнього невеликого підрозділу з реагування на кризи - сил безпеки Косово - і поступове перетворення його в професійну армію чисельністю 5000 осіб.
У відповідь на підсумки голосування прем'єр-міністр Сербії Ана Брнабіч заявила, що її країна "залишиться на своєму шляху миру і процвітання".
"Для мене це важкий день, а не день, який сприяє співробітництву в регіоні", - додала вона.
Нагадаємо, влада Соломонових островів відкликала визнання незалежності частково визнаної республіки Косово. Таким чином, Соломонові острови стали 11 за рахунком державою, що відкликати визнання Косово. У листопаді таке ж рішення ухвалили влада Гренади і Коморських островів. Раніше рішення про визнання незалежності Косово переглянули Домініка, Сурінам, Ліберія, Сан-Томе і Прінсіпі, Гвінея-Бісау, Бурунді, Папуа - Нова Гвінея і Лесото.