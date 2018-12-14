В Косово одобрили создание армии
Киев • УНН
КИЕВ. 14 декабря. УНН. Парламент Косово поддержал законопроекты относительно создания армии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на DW.
Парламентарии в Косово в пятницу единогласно проголосовали за ряд законов, которые позволяют создать армию, хоть оппозиционные сербские политики и бойкотировали голосование в знак протеста.
Новое законодательство позволит создать новое министерство обороны и предусматривает удвоение численности его нынешнего небольшого подразделения по реагированию на кризисы - сил безопасности Косово - и постепенное преобразование его в профессиональную армию численностью 5000 человек.
В ответ на итоги голосования премьер-министр Сербии Ана Брнабич заявила, что ее страна "останется на своем пути мира и процветания".
"Для меня это тяжелый день, а не день, который способствует сотрудничеству в регионе", - добавила она.
Напомним, власти Соломоновых островов отозвала признание независимости частично признанной республики Косово. Таким образом, Соломоновы острова стали 11 по счету государством, отозвавшим признание Косово. В ноябре также поступили власти Гренады и Коморских островов. Ранее решение о признании независимости Косово пересмотрели Доминика, Суринам, Либерия, Сан-Томе и Принсипи, Гвинея-Бисау, Бурунди, Папуа - Новая Гвинея и Лесото.