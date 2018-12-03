Третья за месяц страна отозвала признание независимости Косово
Киев • УНН
КИЕВ. 3 декабря. УНН. Власти Соломоновых островов отозвала признание независимости частично признанной республики Косово. Об этом сообщает телеканал KTV, информирует УНН.
По его данным, соответствующий документ был официально доставлен в представительство Косово, расположенный в столице Австралии, 28 ноября.
При этом в Министерстве иностранных дел Косово отрицают получение каких-либо официальных сообщений от Соломоновых островов, отмечает телеканал.
Таким образом, Соломоновы острова стали 11 по счету государством, отозвавшим признание Косово. В ноябре также поступили власти Гренады и Коморских островов. Ранее решение о признании независимости Косово пересмотрели Доминика, Суринам, Либерия, Сан-Томе и Принсипи, Гвинея-Бисау, Бурунди, Папуа — Новая Гвинея и Лесото.
В настоящее время Косово по-прежнему поддерживает дипломатические отношения более чем с 90 государствами. Среди них большинство членов Евросоюза, США, Канада, Австралия, Швейцария.
Как сообщал УНН, Болтон заявил о готовности Косово заключить соглашение с Сербией.