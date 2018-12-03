Третя за місяць країна відкликала визнання незалежності Косово
Київ • УНН
КИЇВ. 3 грудня. УНН. Влада Соломонових островів відкликала визнання незалежності частково визнаної республіки Косово. Про це повідомляє телеканал KTV, інформує УНН.
За його даними, відповідний документ був офіційно доставлений в представництво Косово, розташоване в столиці Австралії, 28 листопада.
При цьому в Міністерстві закордонних справ Косово заперечують отримання будь-яких офіційних повідомлень від Соломонових островів, зазначає телеканал.
Таким чином, Соломонові острови стали 11 за рахунком державою, відкликати визнання Косово. У листопаді також вчинили влади Гренади і Коморських островів. Раніше рішення про визнання незалежності Косово переглянули Домініка, Суринам, Ліберія, Сан-Томе і Прінсіпі, Гвінея-Бісау, Бурунді, Папуа — Нова Гвінея і Лесото.
В даний час Косово як і раніше підтримує дипломатичні відносини більш ніж з 90 державами. Серед них більшість членів Євросоюзу, США, Канада, Австралія, Швейцарія.
Як повідомляв УНН, Болтон заявив про готовність Косова укласти угоду зі Сербією.