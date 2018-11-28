Болтон заявив про готовність Косова укласти угоду зі Сербією

За його словами, після зустрічі з главою невизнаного Косова Хашимом Тачі вони “домовилися, що настав час прийти до угоди”. Болтон додав, що США готові допомогти Белграду і Пріштіні “досягти цієї історичної мети”.

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Як раніше інформував УНН, невизнана Республіка Косово ввела мита в розмірі 100% на товари зі Сербії та Боснії і Герцеговини 21 листопада. У відповідь президент Сербії Александар Вучич призначив екстрені зустрічі з послами Росії, Китаю, США, Великої Британії, Франції, Німеччини та Італії, а також скликав екстрене засідання Ради безпеки країни. Прем’єр Боснії і Герцеговини Деніс Звіздич зі свого боку заявив, що таке рішення Косова є помилковим і руйнує CEFTA.

Сербська та боснійська влада вважає, що нові мита Пріштіни є відповіддю на її невдалу спробу вступу в Інтерпол, яку влада невизнаного утворення сприйняли дуже болісно. У вівторок Генеральна асамблея Міжнародної організації кримінальної поліції відмовилася прийняти невизнане Косово в організацію. Проти вступу самопроголошеної республіки в організацію проголосувало 51 держава, в тому числі Росія, Китай та Іспанія. За прийняття висловилися 68 країн, утрималися 16. Для прийняття в організацію косоварам необхідно було набрати дві третини голосів.