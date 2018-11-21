Косово ввело тариф у 100% на імпорт товарів зі Сербії та Боснії

“Уряд Косово на сьогоднішньому засіданні ухвалив рішення про прийняття 100-процетних мит щодо імпортних товарів зі Сербії та Боснії і Герцеговини, які не були включені в список міжнародних брендів. Крім того, уряд країни, міністерство торгівлі і промисловості та всі відповідні установи із метою запобігання імпорту та потенційного доступу забороняє поставку на ринок усіх продуктів, які не марковані офіційним і конституційним лейблом республіки Косово”, — написав прем’єр.

Дія тарифів вступає в силу негайно. Однак вони не торкнуться міжнародних брендів, вироблених у Сербії та Боснії.

У зв’язку з демаршем невизнаного Косова президент Сербії Александар Вучич проведе екстрені зустрічі з послами Росії, Китаю, США та Євросоюзу.

Раніше Приштина ввела проти сербських товарів мита в розмірі 10%, що викликало різку реакцію Белграда. Влада країни заявила, що переривають діалог із косоварами до скасування мит, які порушують угоду країн Центральної та Південно-Східної Європи із вільного товарообміну (CEFTA).

На думку аналітиків, такий захід є відповіддю Пріштіни на невдалу спробу вступу в Інтерпол.

Як раніше інформував УНН, у вівторок Генеральна асамблея Міжнародної організації кримінальної поліції у Дубаї відмовилася прийняти невизнане Косово в організацію. Проти вступу самопроголошеної республіки в організацію проголосувало 51 держава, в тому числі Росія, Китай та Іспанія. За прийняття висловилися 68 країн, утрималися 16. Для прийняття в організацію косоварам необхідно було набрати дві третини голосів.