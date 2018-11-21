Косово ввело тариф в 100% на импорт товаров из Сербии и Боснии
Киев • УНН
КИЕВ. 22 ноября. УНН. Власть частично признанной Республики Косово объявила о введении 100% -го тарифа на импорт всех товаров из Сербии и Боснии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Facebook-страницу премьер-министра самопровозглашенной республики Рамуш Харадинай.
"Правительство Косово на сегодняшнем заседании приняло решение о принятии 100-процетных пошлин в отношении импортных товаров из Сербии и Боснии и Герцеговины, которые не были включены в список международных брендов. Кроме того, правительство страны, министерство торговли и промышленности и все соответствующие учреждения в целях предотвращения импорта и потенциального доступа запрещает поставку на рынок всех продуктов, которые не маркированы официальным и конституционным лейблом республики Косово. Решение вступает в силу немедленно", - написал премьер.
Действие тарифов вступает в силу немедленно. Однако они не коснутся международных брендов, произведенных в Сербии и Боснии.
В связи с демаршем непризнанного Косово президент Сербии Александар Вучич проведет экстренные встречи с послами России, Китая, США и Евросоюза.
Ранее Приштина ввела против сербских товаров пошлины в размере 10%, что вызвало резкую реакцию Белграда. Власти страны заявили, что прерывают диалог с косоварами к отмене пошлин, которые нарушают соглашение стран Центральной и Юго-Восточной Европы с свободного товарообмена (CEFTA).
По мнению аналитиков, такая мера является ответом Приштины на неудачную попытку вступления в Интерпол.
Как ранее информировал УНН, во вторник Генеральная ассамблея Международной организации уголовной полиции в Дубае отказалась принять непризнанное Косово в организацию. Против вступления самопровозглашенной республики в организацию проголосовало 51 государство, в том числе Россия, Китай и Испания. За принятие высказались 68 стран, воздержались 16. Для принятия в организацию косоварам необходимо было набрать две трети голосов.