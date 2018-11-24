Президент Сербії назвав введення Косово мит "антицивілізаційним, антиєвропейським актом"

“Це найзначніша спроба дестабілізації Сербії до сьогоднішнього дня. Це антицивілізаційний, антиєвропейський акт, що суперечить всім цінностям Європи”, — зазначив Вучич.

Сербський лідер вважає, що такі дії були вчинені за підтримки Заходу. Однак Сербія, за його словами, не піддасться на шантаж. “Ми будемо готові продовжити з вами переговори, як тільки ви скасуєте всі мита — і в розмірі 100%, і попередні в 10%”, — підкреслив президент.

Частково визнане Косово ввело в середу мита в розмірі 100% на товари з Сербії та Боснії і Герцеговини. У відповідь президент Сербії Александар Вучич провів екстрені зустрічі з послами Росії, Китаю, США, Великої Британії, Франції, Німеччини та Італії, а також екстрене засідання Ради безпеки країни. Прем’єр Боснії і Герцеговини Деніс Звіздіч зі свого боку заявив, що таке рішення Косова є помилковим і руйнує Угоду країн Центральної Європи про вільний товарообмін (CEFTA).

Нагадуємо, Могеріні закликала Косово негайно скасувати рішення щодо мит.