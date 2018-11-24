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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 101021 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

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Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 17:42 • 139454 просмотра

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 133829 просмотра

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Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145376 просмотра

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Президент Сербии назвал введение Косово пошлин "антицивилизационным, антиевропейским актом"

Президент Сербии назвал введение Косово пошлин "антицивилизационным, антиевропейским актом"

Киев  •  УНН

 • 7341 просмотра

КИЕВ. 24 ноября. УНН. Введение Приштиной (столица Косово) 100-процентных пошлин на все сербские и боснийские товары — это антицивилизационный и антиевропейский акт. Об этом заявил в пятницу в обращении к нации президент Сербии Александар Вучич после консультаций с правительством страны, передает УНН.

“Это самая значительная попытка дестабилизации Сербии до сегодняшнего дня. Это антицивилизационный, антиевропейский акт, противоречащий всем ценностям Европы”, — отметил Вучич.

Сербский лидер считает, что такие действия были совершены при поддержке Запада. Однако Сербия, по его словам, не поддастся на шантаж. “Мы будем готовы продолжить с вами переговоры, как только вы отмените все пошлины — и в размере 100%, и предыдущие в 10%”, — подчеркнул президент.

Частично признанное Косово ввело в среду таможенные пошлины в размере 100% на товары из Сербии и Боснии и Герцеговины. В ответ президент Сербии Александар Вучич провел экстренные встречи с послами России, Китая, США, Великобритании, Франции, Германии и Италии, а также экстренное заседание Совета безопасности страны. Премьер Боснии и Герцеговины Денис Звиздич со своей стороны заявил, что такое решение Косова является ошибочным и разрушает Соглашение стран Центральной Европы о свободном товарообмене (CEFTA).

Напоминаем, Могерини призвала Косово немедленно отменить решение о пошлинах.

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