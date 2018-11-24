Президент Сербии назвал введение Косово пошлин "антицивилизационным, антиевропейским актом"
Киев • УНН
КИЕВ. 24 ноября. УНН. Введение Приштиной (столица Косово) 100-процентных пошлин на все сербские и боснийские товары — это антицивилизационный и антиевропейский акт. Об этом заявил в пятницу в обращении к нации президент Сербии Александар Вучич после консультаций с правительством страны, передает УНН.
“Это самая значительная попытка дестабилизации Сербии до сегодняшнего дня. Это антицивилизационный, антиевропейский акт, противоречащий всем ценностям Европы”, — отметил Вучич.
Сербский лидер считает, что такие действия были совершены при поддержке Запада. Однако Сербия, по его словам, не поддастся на шантаж. “Мы будем готовы продолжить с вами переговоры, как только вы отмените все пошлины — и в размере 100%, и предыдущие в 10%”, — подчеркнул президент.
Частично признанное Косово ввело в среду таможенные пошлины в размере 100% на товары из Сербии и Боснии и Герцеговины. В ответ президент Сербии Александар Вучич провел экстренные встречи с послами России, Китая, США, Великобритании, Франции, Германии и Италии, а также экстренное заседание Совета безопасности страны. Премьер Боснии и Герцеговины Денис Звиздич со своей стороны заявил, что такое решение Косова является ошибочным и разрушает Соглашение стран Центральной Европы о свободном товарообмене (CEFTA).
Напоминаем, Могерини призвала Косово немедленно отменить решение о пошлинах.