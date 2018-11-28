Болтон заявил о готовности Косова заключить соглашение с Сербией

По его словам, после встречи с главой непризнанного Косово Хашима Тачи они “договорились, что пора прийти к соглашению”. Болтон добавил, что США готовы помочь Белграду и Приштине “достичь этой исторической цели”.

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Как ранее информировал УНН, непризнанная Республика Косово ввела пошлины в размере 100% на товары из Сербии и Боснии и Герцеговины 21 ноября. В ответ президент Сербии Александар Вучич назначил экстренные встречи с послами России, Китая, США, Великобритании, Франции, Германии и Италии, а также созвал экстренное заседание Совета безопасности страны. Премьер Боснии и Герцеговины Денис Звиздич со своей стороны заявил, что такое решение Косово является ошибочным и разрушает CEFTA.

Сербская и боснийская власти считают, что новые пошлины Приштины являются ответом на ее неудачную попытку вступления в Интерпол, которую власти непризнанного образования восприняли очень болезненно. Во вторник Генеральная ассамблея Международной организации уголовной полиции отказалась принять непризнанное Косово в организацию. Против вступления самопровозглашенной республики в организацию проголосовало 51 государство, в том числе Россия, Китай и Испания. За принятие высказались 68 стран, воздержались 16. Для принятия в организацию косоварам необходимо было набрать две трети голосов.