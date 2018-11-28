Болтон заявил о готовности Косова заключить соглашение с Сербией

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 91646 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 104831 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 140083 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 137565 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 132865 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 126666 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 165347 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 117964 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141545 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145354 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Болтон заявил о готовности Косова заключить соглашение с Сербией

Болтон заявил о готовности Косова заключить соглашение с Сербией

Киев  •  УНН

 • 9526 просмотра

КИЕВ. 28 ноября. УНН. Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон написал в своем микроблоге в Twitter, что Косово готово к заключению соглашения с Сербией, передает УНН.

По его словам, после встречи с главой непризнанного Косово Хашима Тачи они “договорились, что пора прийти к соглашению”. Болтон добавил, что США готовы помочь Белграду и Приштине “достичь этой исторической цели”.

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Как ранее информировал УНН, непризнанная Республика Косово ввела пошлины в размере 100% на товары из Сербии и Боснии и Герцеговины 21 ноября. В ответ президент Сербии Александар Вучич назначил экстренные встречи с послами России, Китая, США, Великобритании, Франции, Германии и Италии, а также созвал экстренное заседание Совета безопасности страны. Премьер Боснии и Герцеговины Денис Звиздич со своей стороны заявил, что такое решение Косово является ошибочным и разрушает CEFTA.

Сербская и боснийская власти считают, что новые пошлины Приштины являются ответом на ее неудачную попытку вступления в Интерпол, которую власти непризнанного образования восприняли очень болезненно. Во вторник Генеральная ассамблея Международной организации уголовной полиции отказалась принять непризнанное Косово в организацию. Против вступления самопровозглашенной республики в организацию проголосовало 51 государство, в том числе Россия, Китай и Испания. За принятие высказались 68 стран, воздержались 16. Для принятия в организацию косоварам необходимо было набрать две трети голосов.

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