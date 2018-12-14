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Сербія просить скликати екстрене засідання РБ ООН через створення армії Косово

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 грудня. УНН. Сербія направила запит на скликання екстреного засідання Ради Безпеки ООН у зв’язку з рішенням пріштінського парламенту створити армію Косово. Про це заявив в п’ятницю президент Сербії Александар Вучіч в зверненні до народу, інформує УНН.

Сербія просить скликати екстрене засідання РБ ООН через створення армії Косово

“Я вас запитую, на підставі якої статті вашої конституції ви створили армію? Немає такої статті. Все, що зроблено, суперечить міжнародному праву і власній конституції так званого Косово. Тому Сербія направила запит на проведення засідання РБ ООН, я із задоволенням візьму участь у цьому засіданні”, — сказав він.

США, Велика Британія і Німеччина стоять за всіма діями Косово, вважає Вучіч. “Сербія хотіла миру, вклала величезні зусилля в мир і стабільність в регіоні, тому ми підписали у 2013 році Брюссельські угоди, знаючи, наскільки вони складні. Ми продовжили діалог і хотіли компромісу, через це я був ціллю громадської критики. Але албанці з самого початку не хотіли компромісу. За всім, що вони робили, стоять США, Велика Британія і Німеччина, ми цим розчаровані, але для нас це не новина”, — заявив президент.

Вучіч пообіцяв захистити сербів у Косово в разі агресії збройних сил Пріштіни. “Ми не дозволимо напасти на сербів. Якщо на вас нападуть, у нас знайдуться сили вас захистити. Сербія не зречеться свого народу, прапора, гідності, гордості”, — заявив Вучіч, пообіцявши, що Белград “не дозволить, щоб косовські солдати проникали на північ Косово, всупереч існуючим угодам”.

Сербський лідер заявив, що чекає від Пріштіни скасування мит на сербські товари і скасування рішення про створення армії. “Рано чи пізно вони зрозуміють, що це треба зробити. Ми ж будемо і далі вести переговори про збереження миру після скасування цих рішень”, — підкреслив він.

За його словами, Захід керує діями Пріштіни як у введенні 100%-вих торгових мит на сербські товари, так і в питанні створення власної армії.

Вучіч подякував Росії і Китаю за підтримку в ситуації навколо створення в Косово армії. “Хочу сказати спасибі всім, хто діяв раціонально і розумно. Дякую нашим друзям в Москві та Пекіні, я отримав повідомлення від керівництва Росії безпосередньо перед конференцією, я дуже вдячний нашим російським друзям за це повідомлення. Я також розмовляв сьогодні з китайським послом Лі Манчаном. Хочу подякувати кіпрському президенту Анастасіадісу, всі країни ЄС, які не визнали незалежність Косова, хочу подякувати Угорщині за її реакцію і генсекові НАТО”, — сказав сербський лідер, зазначивши, що рішення Пріштіни стали “катастрофічними помилками”.

“Сербії нікуди більше відступати. Ми будемо боротися за мир. Але не думайте, що ми приймемо і разом з вами будемо хтиво насолоджуватися власним знищенням. Ми, серби, чисельно маленький народ, але ми великі духом”, — заявив президент.

Нагадуємо, парламент Косово підтримав законопроекти щодо створення армії. Ще у жовтні ЗМІ дізналися про плани Косово вкласти в озброєння армії 300 млн євро.

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