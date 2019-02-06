Косово заявило про готовність віддати Сербії частину території

"Одним з пунктів (угоди - ред.) буде демаркація кордону між Косово і Сербією", - сказав Тачі, додавши, що "це можливість виправити кордон на півночі Косова і на півдні Сербії".

"Якщо невелика корекція кордону є ціною для остаточної мирної угоди, то це повинно бути прийнятним", - сказав він.

У той же час лідер Косово зазначив, що передача Сербії таких стратегічних точок, як водосховище Газіводе, місто Косовська-Мітровіца, промисловий комплекс "Трепча", є таким, яке "не підлягає обговоренню".

Він підкреслив, що основною метою мирної угоди з Сербією є вступ Косово в ООН і набуття статусу союзника ЄС і НАТО.

Як повідомляв УНН, ще в листопаді минулого року радник президента США з національної безпеки Джон Болтон заявив про готовність Косово укласти угоду з Сербією.

Правда, після цього парламент Косово підтримав законопроекти щодо створення армії, у відповідь на що Сербія направила запит на скликання екстреного засідання РБ ООН.

Відзначимо, в 2008 році Косово оголосило про свою незалежність, державу визнала більшість країн Євросоюзу. Але, згідно з Конституцією Сербії, республіка все ще є частиною країни.