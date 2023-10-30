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Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
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Космический корабль "Шэньчжоу-16" отделился от космических станций: трое китайских астронавтов возвращаются на Землю

Киев • УНН

 • 135637 просмотра

КИЕВ. 30 октября. УНН. Пилотируемый космический корабль “Шэньчжоу-16” отделился от комплекса космических станций Китая в понедельник, 30 октября. Как сообщает китайское пилотируемое космическое агентство, экипаж корабля, состоящий из трех астронавтов, вернется на Землю во вторник. Об этом пишет CGTN (China Global Television Network – ред.), передает УНН.

Космический корабль "Шэньчжоу-16" отделился от космических станций: трое китайских астронавтов возвращаются на Землю

Детали

Экипаж космического корабля “Shenzhou 16”, состоящий из командира Цзин Хайпэна, инженера космического полета Чжу Янчжу и специалиста по полезной нагрузке Гуй Хайчао, как ожидается, в течение суток вернется на Землю. Их космический корабль должен приземлиться на посадочном месте Дунфэн в автономном районе Внутренняя Монголия Китая.

Воздушный отряд, ответственный за поисково-спасательную миссию по возвращению китайского экипажа “Шэньчжоу-16”, полностью подготовился к их возвращению. К выполнению задания также присоединятся более 10 поисково-спасательных групп и почти 100 единиц техники, выполняющих различные функции.

Посмотреть возвращение астронавтов китайской космической станции Shenzhou 16 на Землю можно будет этой ночью на портале онлайн-издания Space, посвященного исследованию космоса. Ссылка здесь.

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