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Космічний корабель “Шеньчжоу-16” відокремився від космічних станцій: троє китайських астронавтів повертаються на Землю

Київ • УНН

 • 135637 перегляди

КИЇВ. 30 жовтня. УНН. Пілотований космічний корабель “Шеньчжоу-16” відокремився від комплексу космічних станцій Китаю у понеділок, 30 жовтня. Як повідомляє Китайське пілотоване космічне агентство, екіпаж корабля, що складається з трьох астронавтів, повернеться на Землю у вівторок. Про це пише CGTN (China Global Television Network – ред.), передає УНН.

Космічний корабель “Шеньчжоу-16” відокремився від космічних станцій: троє китайських астронавтів повертаються на Землю

Деталі

Екіпаж космічного корабля “Shenzhou 16”, що складається з командира Цзін Хайпена, інженера космічного польоту Чжу Янчжу та спеціаліста з корисного навантаження Гуй Хайчао, як очікується, впродовж доби повернеться на Землю. Їхній космічний корабель повинен приземлитися на посадковому місці Дунфен в автономному районі Внутрішня Монголія Китаю.

Повітряний загін, відповідальний за пошуково-рятувальну місію з повернення китайського екіпажу “Шеньчжоу-16”, повністю підготувався до їхнього повернення. До виконання завдання також долучаться понад 10 пошуково-рятувальних груп і майже 100 одиниць техніки, що виконують різні функції.

Подивитись повернення астронавтів китайської космічної станції Shenzhou 16 на Землю можна буде цієї ночі на порталі онлайн-видання Space, що присвячене дослідженню космосу. Посилання тут.

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