Кошта отверг возможность блокировки санкций против рф Венгрией: утверждено уже 16 пакетов, и это факт
Киев • УНН
Президент Европейского совета прокомментировал вопрос о возможной блокировке санкций Венгрией. Он подчеркнул, что за последние два года ЕС принял 16 пакетов санкций, последний - две недели назад.
Президент Европейского совета Антониу Кошта отверг идею о возможности блокировки Венгрией санкций ЕС против россии. Об этом он сказал на пресс-конференции по итогам саммита 6 марта, пишет УНН.
С 2022 года мы утвердили уже 16 пакетов, последний два недели назад – это факт
Справочно
Санкции ЕС против россии требуют единогласного одобрения всех государств-членов и должны продлеваться каждые шесть месяцев.