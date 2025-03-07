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Кошта отверг возможность блокировки санкций против рф Венгрией: утверждено уже 16 пакетов, и это факт

Киев • УНН

 • 15066 просмотра

Президент Европейского совета прокомментировал вопрос о возможной блокировке санкций Венгрией. Он подчеркнул, что за последние два года ЕС принял 16 пакетов санкций, последний - две недели назад.

Кошта отверг возможность блокировки санкций против рф Венгрией: утверждено уже 16 пакетов, и это факт

Президент Европейского совета Антониу Кошта отверг идею о возможности блокировки Венгрией санкций ЕС против россии. Об этом он сказал на пресс-конференции по итогам саммита 6 марта, пишет УНН.

С 2022 года мы утвердили уже 16 пакетов, последний два недели назад – это факт

- сказал Кошта.

Справочно

Санкции ЕС против россии требуют единогласного одобрения всех государств-членов и должны продлеваться каждые шесть месяцев.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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