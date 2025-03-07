Кошта відкинув можливість блокування санкцій проти рф Угорщиною: затверджено уже 16 пакетів, і це факт

Президент Євроради Антоніу Кошта відкинув ідею про можливість блокування Угорщиною санкцій ЄС проти росії. Про це він сказав на пресконференції за підсумками саміту 6 березня, пише УНН.



З 2022 року ми затвердили вже 16 пакетів, останній два тижні тому – це факт - сказав Кошта.

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Санкції ЄС проти росії вимагають одностайного схвалення всіх держав-членів і мають продовжуватися кожні шість місяців.