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На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
9 квітня, 17:29 • 32657 перегляди

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Кошта відкинув можливість блокування санкцій проти рф Угорщиною: затверджено уже 16 пакетів, і це факт

Київ • УНН

 • 15067 перегляди

Президент Євроради прокоментував питання щодо можливого блокування санкцій Угорщиною. Він підкреслив, що за останні два роки ЄС ухвалив 16 пакетів санкцій, останній - два тижні тому.

Кошта відкинув можливість блокування санкцій проти рф Угорщиною: затверджено уже 16 пакетів, і це факт

Президент Євроради Антоніу Кошта відкинув ідею про можливість блокування Угорщиною санкцій ЄС проти росії. Про це він сказав на пресконференції за підсумками саміту 6 березня, пише УНН.

З 2022 року ми затвердили вже 16 пакетів, останній два тижні тому – це факт

- сказав Кошта.

Довідково

Санкції ЄС проти росії вимагають одностайного схвалення всіх держав-членів і мають продовжуватися кожні шість місяців.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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