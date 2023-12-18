Коррупция в Киевском апелляционном суде: суд оставил в силе залог в более 4,99 млн грн судье Глиняному
Киев • УНН
Апелляционная палата ВАКС оставила в силе залог в более 4,99 млн грн судье Глиняному, которого подозревают в получении взятки
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Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда оставила в силе меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере более 4,99 млн грн судье Киевского апелляционного суда Виктору Глиняному, которого подозревают в получении взятки, передает корреспондент УНН.
"Апелляционную жалобу оставить без удовлетворения", - сказал судья.
Дополнение
8 декабря ВАКС отправил под стражу с возможностью внесения залога в размере более 4,99 млн грн судью Киевского апелляционного суда Глиняного.
Впоследствии за Глиняного внесли залог и он вышел из-под стражи.
Высший совет правосудия отстранил до 30 января судью Киевского апелляционного суда Глиняного от осуществления правосудия.
Четырем судьям Киевского апелляционного суда, которых разоблачили на взятке за снятие ареста с имущества частной компании, сообщили о подозрении.
Речь идет о Юрии Сливе, Викторе Глиняном, Игоре Паленике и Вячеславе Дзюбине.
Коррупция в Киевском апелляционном суде: суд оставил в силе залог в более 4,99 млн грн судье Глиняному
Апелляционная палата ВАКС оставила в силе залог в более 4,99 млн грн судье Глиняному, которого подозревают в получении взятки.
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