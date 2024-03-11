Корректировала ракетные удары по Изюму: задержана информатор российской разведки
Киев • УНН
Служба безопасности задержала на Харьковщине еще одну информаторку разведки рф, которая с марта 2022 года сотрудничала с российской военной разведкой, собирая разведданные о передвижении украинских военных и корректируя российские ракетные удары по городу Изюм.
Контрразведка Службы безопасности задержала на Харьковщине еще одну информаторку военной разведки рф. Злоумышленница собирала разведданные о Силах обороны и корректировала ракетные удары по региону. Об этом сообщает пресс-служба СБУ, пишет УНН.
Детали
Среди основных ее задач было отслеживание маршрутов движения военных колонн ВСУ в направлении передовой. Также она пыталась установить места наибольшего сосредоточения украинских защитников с тяжелым вооружением.
Кроме того, злоумышленница "отчитывалась" оккупантам о последствиях воздушных атак рф по территории области. Полученные сведения захватчики использовали для подготовки новых и корректировки повторных обстрелов восточного региона, в частности города Изюм.
По данным следствия, фигуранткой оказалась местная жительница, которая с марта 2022 года сотрудничала с военной разведкой страны-агрессора,
Чтобы привлечь ее к сотрудничеству, российская спецслужба привлекла своего агента - боевика оккупационной группировки Южного военного округа рф. Именно он познакомился с женщиной через общение в запрещенных "Одноклассниках", а затем отработал ей задачи разведывательно-подрывной деятельности.
Для сбора данных вражеская информаторка обходила местность, а также "втемную" расспрашивала о "последних новостях" у знакомых. Полученные сведения она мессенджером передавала боевику, а он уже "докладывал" кадровому сотруднику главного управления генштаба вооруженных сил России. Во время обысков в квартире задержанной обнаружен мобильный телефон с доказательствами преступных действий.
Дополнение
Сейчас фигурантке сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о перемещении или размещении ВСУ или других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, совершенное в условиях военного положения).
Злоумышленница находится под стражей. Ей грозит до 12 лет тюрьмы.
Напомним
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