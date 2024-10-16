Корректировал вражеские удары: в Харькове задержали строителя
Киев • УНН
В Харькове правоохранители разоблачили 33-летнего строителя, который работал на фбс. Он передавал информацию о расположении украинских войск и последствиях ракетных ударов по городу.
Служба безопасности задержала в Харькове еще одного агента фсб. Им оказался 33-летний строитель, который корректировал удары россиян по украинским войскам, обороняющим город. Об этом УНН сообщает со ссылкой на СБУ.
Детали
По данным СБУ, под угрозой огневого поражения были места наибольшего сосредоточения личного состава и военной техники Сил обороны в областном центре и прилегающих территориях.
Для наведения российских ракет в «обход» ПВО агент пытался обнаружить и передать оккупантам локации зенитно-ракетных комплексов и радиолокационных станций ВСУ.
Чтобы установить координаты военных объектов предатель обходил местность, где скрыто фиксировал расположение потенциальных целей. Полученные сведения он мессенджером передавал своему российскому куратору в виде фото- и видеофайлов с подробным описанием.
Дополнительно злоумышленник, как сообщается, отслеживал последствия атак россии на Харьков. Для этого он получал от фсб координаты возможных «прилетов», а затем проводил там доразведку.
Сотрудники СБУ задержали агента, когда он выполнял новое задание от фсб. На месте происшествия у него изъяли мобильный телефон с доказательствами работы на врага.
Агенту сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения). Злоумышленник находится под стражей, ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.
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