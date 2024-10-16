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Коригував ворожі удари: у Харкові затримано будівельника

Київ • УНН

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У Харкові правоохоронці викрили 33-річного будівельника, який працював на фбс. Він передавав інформацію про розташування українських військ та наслідки ракетних ударів по місту.

Коригував ворожі удари: у Харкові затримано будівельника

Служба безпеки затримала у Харкові ще одного агента фсб. Ним виявився 33-річний будівельник, який коригував удари росіян по українських військах, що обороняють місто. Про це УНН повідомляє із посиланням на СБУ.

Деталі

За даними СБУ, під загрозою вогневого ураження були місця найбільшого зосередження особового складу та військової техніки Сил оборони в обласному центрі та прилеглих територіях.

Для наведення російських ракет в "обхід" ППО агент намагався виявити і передати окупантам локації зенітно-ракетних комплексів та радіолокаційних станцій ЗСУ.

Щоб встановити координати військових об’єктів зрадник обходив місцевість, де приховано фіксував розташування потенційних цілей. Отримані відомості він месенджером передавав своєму російському куратору у вигляді фото- і відеофайлів з детальним описом.

Додатково зловмисник, як повідомляється, відслідковував наслідки атак росії на Харків. Для цього він отримував від фсб координати можливих "прильотів", а потім проводив там дорозвідку.

Співробітники СБУ затримали агента, коли він виконував нове завдання від фсб. На місці події у нього вилучили мобільний телефон із доказами роботи на ворога.

Агенту повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Зловмисник перебуває під вартою, йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

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Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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