Коригував ворожі удари: у Харкові затримано будівельника
Київ • УНН
У Харкові правоохоронці викрили 33-річного будівельника, який працював на фбс. Він передавав інформацію про розташування українських військ та наслідки ракетних ударів по місту.
Служба безпеки затримала у Харкові ще одного агента фсб. Ним виявився 33-річний будівельник, який коригував удари росіян по українських військах, що обороняють місто. Про це УНН повідомляє із посиланням на СБУ.
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За даними СБУ, під загрозою вогневого ураження були місця найбільшого зосередження особового складу та військової техніки Сил оборони в обласному центрі та прилеглих територіях.
Для наведення російських ракет в "обхід" ППО агент намагався виявити і передати окупантам локації зенітно-ракетних комплексів та радіолокаційних станцій ЗСУ.
Щоб встановити координати військових об’єктів зрадник обходив місцевість, де приховано фіксував розташування потенційних цілей. Отримані відомості він месенджером передавав своєму російському куратору у вигляді фото- і відеофайлів з детальним описом.
Додатково зловмисник, як повідомляється, відслідковував наслідки атак росії на Харків. Для цього він отримував від фсб координати можливих "прильотів", а потім проводив там дорозвідку.
Співробітники СБУ затримали агента, коли він виконував нове завдання від фсб. На місці події у нього вилучили мобільний телефон із доказами роботи на ворога.
Агенту повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Зловмисник перебуває під вартою, йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.
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