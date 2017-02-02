Корпус гранаты обнаружили на львовском железнодорожном вокзале
Киев • УНН
ЛЬВОВ-КИЕВ. 2 февраля. УНН. Как установили правоохранители, предмет, обнаруженный в мусорном баке на перроне - это корпус гранаты без взрывчатого вещества и без запала. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГУ НП во Львовской области.
В Железнодорожный отдел полиции 1 февраля в 20:05 поступило сообщение от дежурного полицейского по станции "Львов" о том, что работники охраны станции обнаружили в мусорном баке на одном из перронов Главного железнодорожного вокзала предмет, похожий на гранату.
На месте происшествия работала следственно-оперативная группа и эксперты-взрывотехники. Как предварительно установили правоохранители, обнаруженный предмет, похожий на корпус от гранаты Ф-1 без взрывчатого вещества и без запала. Находку отправили на экспертизу.
По этому факту открыто уголовное производство по ч.1 ст.263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание - лишение свободы на срок от трех до семи лет.
Проводится досудебное расследование.
Напомним, 30 января участник "ДНР" взорвал гранату в подъезде жилого дома в Луганске, в результате чего пострадала его мать.