Корпорацию Toshiba разделят на две самостоятельные компании
Киев • УНН
КИЕВ. 8 февраля. УНН. Японская корпорация Toshiba изменила планы по реорганизации. Планируется разделение на 2 самостоятельные компании. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
В корпорации утверждают, что новый план реструктуризации более простой. Он облегчит создание альянсов со стратегическими партнерами и позволит сэкономить затраты.
Как планируется, одна фирма (временное название Device Co.) получит активы подразделения Toshiba Electronic Devices and Storage Corporation - он занимается изготовлением полупроводников и электроники.
Вторая сохранит историческое имя Toshiba и получит остальные активы.
Отмечается, что разделение планируют завершить до конца 2023 фискального года.
Напомним
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