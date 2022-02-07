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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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10:51 • 35037 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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Будівлю НДІ в Одесі купила компанія, пов'язана з ексгубернатором Палицею

Будівлю НДІ в Одесі купила компанія, пов'язана з ексгубернатором Палицею

Київ • УНН

 • 24574 перегляди

КИЇВ. 7 лютого. УНН. В Одесі на аукціоні продано великий майновий комплекс — держпідприємство "Одеса НДІ ТВ технології". Як передає УНН з посиланням на регіональне відділення ФДМУ, в результаті аукціону, в якому брали участь 5 претендентів, лот був проданий за 90 млн грн, що в 2,6 рази більше від початкової ціни — 35 млн.

Деталі

Переможцем стало ТОВ "Буковель", бенефіціарами якого є Захар та Оксана Палиці — син та колишня дружина Ігоря Палиці, екс-губернатора області, депутата ВРУ та друга Ігоря Коломойського.

У структуру майнового комплексу колишнього НДІ входять 9-поверхова будівля, енергоблок, склади, насосна станція та інші об'єкти. Площа ділянки - 2,7 га. Комплекс знаходиться недалеко від центру Одеси — в районі залізничного вокзалу.

"Науково-дослідний інститут не функціонує за призначенням, дев'ятиповерхова будівля поступово руйнується. Що б не запланував новий власник, це буде краще, ніж нинішня деградація району", - підсумував керівник Одеського відділення Фонду державного майна України Олександр Славський.

Українські Національні Новини

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