Здание НИИ в Одессе купила компания, связанная с экс-губернатором Палицей
Киев • УНН
КИЕВ. 7 февраля. УНН. В Одессе на аукционе продан крупный имущественный комплекс — госпредприятие “Одесса НИИ ТВ Технологии”. Как передает УНН со ссылкой на региональное отделение ФГИУ, в результате аукциона, в котором принимали участие 5 претендентов, лот был продан за 90 млн. грн., что в 2,6 раза больше от изначальной цены — 35 млн.
Детали
Победителем стало ООО “Буковель”, бенефициарами которого являются Захар и Оксана Палицы — сын и бывшая жена Игоря Палицы, экс-губернатора области, депутата ВРУ и друга Игоря Коломойского.
В структуру имущественного комплекса бывшего НИИ входят 9-этажное здание, энергоблок, склады, насосная станция и другие объекты. Площадь участка — 2,7 га. Комплекс находится недалеко от центра Одессы — в районе железнодорожного вокзала.
“Научно-исследовательский институт не функционирует по назначению, девятиэтажное здание постепенно разрушается. Что бы ни запланировал новый собственник, это будет лучше, чем нынешняя деградация района”, — подытожил руководитель Одесского отделения Фонда государственного имущества Украины Александр Славский.