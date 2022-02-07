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15 марта, 19:03 • 102468 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 133722 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 118248 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 112182 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 101971 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 100069 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 87217 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 120099 просмотра

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“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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Здание НИИ в Одессе купила компания, связанная с экс-губернатором Палицей

Киев • УНН

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КИЕВ. 7 февраля. УНН. В Одессе на аукционе продан крупный имущественный комплекс — госпредприятие “Одесса НИИ ТВ Технологии”. Как передает УНН со ссылкой на региональное отделение ФГИУ, в результате аукциона, в котором принимали участие 5 претендентов, лот был продан за 90 млн. грн., что в 2,6 раза больше от изначальной цены — 35 млн.

Детали

Победителем стало ООО “Буковель”, бенефициарами которого являются Захар и Оксана Палицы — сын и бывшая жена Игоря Палицы, экс-губернатора области, депутата ВРУ и друга Игоря Коломойского.

В структуру имущественного комплекса бывшего НИИ входят 9-этажное здание, энергоблок, склады, насосная станция и другие объекты. Площадь участка — 2,7 га. Комплекс находится недалеко от центра Одессы — в районе железнодорожного вокзала.

“Научно-исследовательский институт не функционирует по назначению, девятиэтажное здание постепенно разрушается. Что бы ни запланировал новый собственник, это будет лучше, чем нынешняя деградация района”, — подытожил руководитель Одесского отделения Фонда государственного имущества Украины Александр Славский.

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