Корпорацію Toshiba розділять на дві самостійні компанії
Київ • УНН
КИЇВ. 8 лютого. УНН. Японська корпорація Toshiba змінила плани щодо реорганізації. Планується розділення на 2 самостійні компанії. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.
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У корпорації стверджують, що новий план реструктуризації більш простий. Він полегшить створення альянсів зі стратегічними партнерами і дозволить заощадити витрати.
Як планується, одна фірма (тимчасова назва Device Co.) отримає активи підрозділу Toshiba Electronic Devices and Storage Corporation - він займається виготовленням напівпровідників і електроніки.
Друга збереже історичне ім'я Toshiba та отримає решту активів.
Зазначається, що розділення планують завершити до кінця 2023 фіскального року.
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