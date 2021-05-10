Коронавирусной инфекцией в мире заболело почти 159 млн человек
Киев • УНН
КИЕВ. 10 мая. УНН. По состоянию на утро понедельника в мире Коронавирусная болезнью COVID-19 заболело уже более 158,9 млн человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные сайта Worldometers.
Общая ситуация
Всего в мире на COVID-19 инфицировано 158,961,496 человек, из них выздоровели 136,484,460 человек. Количество умерших возросло до 3,306,590.
"Лидеры" по количеству инфицированных
Странами с наибольшим распространением коронавируса остаются США (33,476,781), Индия (22,662,410), Бразилия (15,184,790), Франция (5,777,087), Турция (5,031,332), Россия (4,880,262), Великобритания (4,434,860) и Италия (4,111,210).
"Лидеры" по количеству летальных исходов
Наибольшее количество смертей среди стран мира зафиксировано в США (595,812), Бразилии (422,418) и Индия (246,146).
Общая ситуация в Украине
Согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 2 119 510 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 46 393 - летальные.
Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта прошлого года Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни - пандемией.