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Коронавірусною інфекцію у світі захворіло майже 159 млн людей

Коронавірусною інфекцію у світі захворіло майже 159 млн людей

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 травня. УНН. Станом на ранок понеділка у світі коронавірусною хворобою COVID-19 захворіло вже понад 158,9 млн людей. Про це повідомляє УНН з посиланням на дані сайту Worldometers.

Загальна ситуація

Всього у світі на COVID-19 інфіковано 158,961,496 людей, з них одужало 136,484,460 осіб. Кількість померлих зросла до 3,306,590.

“Лідери” за кількістю інфікованих

Країнами з найбільшим поширенням коронавірусу залишаються США (33,476,781), Індія (22,662,410), Бразилія (15,184,790), Франція (5,777,087), Туреччина (5,031,332), Росія (4,880,262), Велика Британія (4,434,860) та Італія (4,111,210).

“Лідери” за кількістю летальних випадків

Найбільшу кількість смертей серед країн світу зафіксовано у США (595,812), Бразилії (422,418) та Індія (246,146).

Загальна ситуація в Україні

Згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксовано 2 119 510 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 46 393 — летальні.

Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 188 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня минулого року Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.

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