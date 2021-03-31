Коронавирусной инфекцией в мире заболело уже более 128 млн человек
Киев • УНН
КИЕВ. 31 марта. УНН. По состоянию на утро среды в мире коронавирусной болезнью COVID-19 заболело уже более 128 млн человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джонса Хопкинса (США).
Общая ситуация
Всего в мире на COVID-19 инфицировано 128 144 389 человек, из них выздоровели 72 670 184 человек. Количество умерших возросло до 2 801 858.
“Лидеры” по количеству инфицированных
Странами с наибольшим распространением коронавируса остаются США (30 391 747), Бразилия (12 658 109), Индия (12 095 855), Франция (4 646 014), Россия (4 486 078), Великобритания (4 355 867), Италия (3 561 012) и Турция (3 277 880).
“Лидеры” по количеству летальных исходов
Наибольшее количество смертей среди стран мира зафиксировано в США (550 955), Бразилии (317 646) и Мексике (317 646).
Общая ситуация в Украине
По данным университета, количество случаев COVID-19 в Украине — 1713 684. Впрочем, согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 1 662 942 случаев коронавирусной болезни COVID-19 , из них 32 418 — летальные.
Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта прошлого года Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.