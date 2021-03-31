Коронавірусною інфекцією у світі захворіло вже понад 128 млн людей

Загальна ситуація

Всього у світі на COVID-19 інфіковано 128 144 389 людей, з них одужало 72 670 184 осіб. Кількість померлих зросла до 2 801 858.

“Лідери” за кількістю інфікованих

Країнами з найбільшим поширенням коронавірусу залишаються США (30 391 747), Бразилія (12 658 109), Індія (12 095 855), Франція (4 646 014), Росія (4 486 078), Велика Британія (4 355 867), Італія (3 561 012) та Туреччина (3 277 880).

“Лідери” за кількістю летальних випадків

Найбільшу кількість смертей серед країн світу зафіксовано у США (550 955), Бразилії (317 646) та Мексиці (317 646).

Загальна ситуація в Україні

За даними університету, кількість випадків COVID-19 в Україні — 1 713 684. Втім, згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксовано 1 662 942 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 32 418 — летальні.

Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 188 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня минулого року Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.