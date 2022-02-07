Коронавирусной инфекцией в мире заболело более 395 млн человек
Киев • УНН
КИЕВ. 7 февраля. УНН. По состоянию на утро понедельника в мире коронавирусной болезнью COVID-19 заболело уже более 395 млн человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные сайта Worldometers.
Общая ситуация
Всего в мире COVID-19 инфицировано 395,977,207 человек, из них выздоровел 314,820,142 человек. Количество умерших возросло до 5,758,663.
“Лидеры” по числу инфицированных
Странами с наибольшим распространением коронавируса остаются США (78 017 402), Индия (42 272 014), Бразилия (26 536 597), Франция (20 758 371), Великобритания (17 803 325), Россия (12 810 118), Турция (12 238 501), Италия (11 621 736), Германия (11 059 873) Испания (10 274 653) и Аргентина (8 589 879).
“Лидеры” по количеству летальных случаев
Наибольшее количество смертей среди стран мира зафиксировано в США (926 029), Бразилии (632 289) и Индии (905 502).
Общая ситуация в Украине
Согласно последним данным МИНЗДРАВА, в Украине зафиксировано 4 256 208 случаи коронавирусной болезни COVID-19, из них 101 168 — летальные.
Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С тех пор заражение этим вирусом было зафиксировано в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта прошлого года Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.