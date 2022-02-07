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15 марта, 19:03 • 103195 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 135377 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 119065 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 112912 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 102428 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 100275 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 88031 просмотра

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Коронавирусной инфекцией в мире заболело более 395 млн человек

Коронавирусной инфекцией в мире заболело более 395 млн человек

Киев • УНН

 • 16612 просмотра

КИЕВ. 7 февраля. УНН. По состоянию на утро понедельника в мире коронавирусной болезнью COVID-19 заболело уже более 395 млн человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные сайта Worldometers.

Общая ситуация

Всего в мире COVID-19 инфицировано 395,977,207 человек, из них выздоровел 314,820,142 человек. Количество умерших возросло до 5,758,663.

“Лидеры” по числу инфицированных

Странами с наибольшим распространением коронавируса остаются США (78 017 402), Индия (42 272 014), Бразилия (26 536 597), Франция (20 758 371), Великобритания (17 803 325), Россия (12 810 118), Турция (12 238 501), Италия (11 621 736), Германия (11 059 873) Испания (10 274 653) и Аргентина (8 589 879).

“Лидеры” по количеству летальных случаев

Наибольшее количество смертей среди стран мира зафиксировано в США (926 029), Бразилии (632 289) и Индии (905 502).

Общая ситуация в Украине

Согласно последним данным МИНЗДРАВА, в Украине зафиксировано 4 256 208 случаи коронавирусной болезни COVID-19, из них 101 168 — летальные.

Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С тех пор заражение этим вирусом было зафиксировано в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта прошлого года Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.

Украинские Национальные Новости

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